А.Парубий обсудил с президентом Турции сохранение блокады Крыма

"Мы обсудили вопросы экономического и военно-оборонного сотрудничества наших государств. Я подчеркнул необходимость сохранения блокады Крыма, как одного из важных этапов международной поддержки Украины и деоккупации полуострова. Обсудили положение крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и важность поддержки крымских татар на международной арене", - написал А.Парубий.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".