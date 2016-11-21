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А.Парубий обсудил с президентом Турции сохранение блокады Крыма

Киев • УНН

 • 3263 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обсудил в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы сохранения блокады Крыма как одного из важных этапов международной поддержки Украины и деоккупации полуострова. Об этом председатель ВР написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

А.Парубий обсудил с президентом Турции сохранение блокады Крыма

"Мы обсудили вопросы экономического и военно-оборонного сотрудничества наших государств. Я подчеркнул необходимость сохранения блокады Крыма, как одного из важных этапов международной поддержки Украины и деоккупации полуострова. Обсудили положение крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и важность поддержки крымских татар на международной арене", - написал А.Парубий.

Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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