А.Парубий обсудил с президентом Турции сохранение блокады Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обсудил в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы сохранения блокады Крыма как одного из важных этапов международной поддержки Украины и деоккупации полуострова. Об этом председатель ВР написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы обсудили вопросы экономического и военно-оборонного сотрудничества наших государств. Я подчеркнул необходимость сохранения блокады Крыма, как одного из важных этапов международной поддержки Украины и деоккупации полуострова. Обсудили положение крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и важность поддержки крымских татар на международной арене", - написал А.Парубий.
Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".