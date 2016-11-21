А.Парубій обговорив з президентом Туреччини збереження блокади Криму (доповнено)

А.Парубій відзначив, що сьогодні у Стамбулі провів конструктивну і стратегічну зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

"Ми обговорили питання економічної і військово-оборонної співпраці наших держав. Я наголосив на необхідності збереження блокади Криму, як одного з важливих етапів міжнародної підтримки України і деокупації півострова. Обговорили становище кримськотатарського народу в окупованому Криму і важливість підтримки кримських татар на міжнародній арені. Туреччина - стратегічний партнер України", - написав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.