А.Парубий обсудил с президентом Турции сохранение блокады Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обсудил в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы сохранения блокады Крыма, как одного из важных этапов международной поддержки Украины и деоккупации полуострова. Об этом председатель ВР написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы обсудили вопросы экономического и военно-оборонного сотрудничества наших государств. Я подчеркнул необходимость сохранения блокады Крыма, как одного из важных этапов международной поддержки Украины и деоккупации полуострова. Обсудили положение крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и важность поддержки крымских татар на международной арене", - написал А.Парубий.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на заседании 62-й сессии Парламентской Ассамблеи НАТО отметил, что Турция внимательно следит за ситуацией о нарушении прав крымских татар на территории полуострова и делает соответствующие выводы.