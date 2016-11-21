А.Парубий обсудил с президентом Турции сохранение блокады Крыма

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обсудил в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы сохранения блокады Крыма, как одного из важных этапов международной поддержки Украины и деоккупации полуострова. Об этом председатель ВР написал на своей странице в Facebook, передает УНН.