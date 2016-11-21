А.Парубій обговорив з президентом Туреччини збереження блокади Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій обговорив у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом питання збереження блокади Криму, як одного з важливих етапів міжнародної підтримки України і деокупації півострова. Про це голова ВР написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ми обговорили питання економічної і військово-оборонної співпраці наших держав. Я наголосив на необхідності збереження блокади Криму, як одного з важливих етапів міжнародної підтримки України і деокупації півострова. Обговорили становище кримськотатарського народу в окупованому Криму і важливість підтримки кримських татар на міжнародній арені”, — написав А.Парубій.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого виступу на засіданні 62-ї сесії Парламентської Асамблеї НАТО зазначив, що Туреччина пильно слідкує за ситуацією щодо порушення прав кримських татар на території півострову і робить відповідні висновки.