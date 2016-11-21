А.Парубій обговорив з президентом Туреччини збереження блокади Криму

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій обговорив у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом питання збереження блокади Криму, як одного з важливих етапів міжнародної підтримки України і деокупації півострова. Про це голова ВР написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.