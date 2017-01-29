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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Меркель осудила антимиграционный указ Д.Трампа

А.Меркель осудила антимиграционный указ Д.Трампа

Киев • УНН

 • 9378 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель осудила указ президента США Дональда Трампа, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в страну. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на Spiegel.

"Она (Меркель) убеждена, что активная борьба с терроризмом, которая, безусловно, необходима, не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она не согласна с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа .

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в страну.

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