А.Меркель осудила антимиграционный указ Д.Трампа

"Она (Меркель) убеждена, что активная борьба с терроризмом, которая, безусловно, необходима, не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она не согласна с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа .

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в страну.