А.Меркель осудила антимиграционный указ Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель осудила указ президента США Дональда Трампа, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в страну. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на Spiegel.
"Она (Меркель) убеждена, что активная борьба с терроризмом, которая, безусловно, необходима, не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания", - сказал он.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она не согласна с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа .
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп подписал закон, который усиливает отбор иммигрантов при въезде в страну.