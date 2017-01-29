А.Меркель засудила антиміграційний указ Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила указ президента США Дональда Трампа який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в країну. Про це повідомив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на Spiegel.
"Вона (Меркель) переконана, що активна боротьба з тероризмом, яка, безумовно, необхідна, не є підставою для того, щоб підозрювати людей певного походження чи віросповідання", - сказав він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що вона не згодна з імміграційною політикою президента США Дональда Трампа.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в країну.