А.Меркель предложила Д.Трампу сотрудничество

У нас есть большая связь с США, как и со всем Европейским союзом. Америка сильна с экономической точки зрения, имеет большую военную силу и конечно несет большую ответственность за то, что происходит в мире. Американцы решили, что эту ответственность будет нести Дональд Трамп в ближайшие годы. Германию и США объединяют ценности уважения к демократии, свободе, правам и свободам. На этой почве я предлагаю будущему президенту США сотрудничество. Это основа немецкой внешней политики. Мы стремимся до экономического и социального расцвета, хотим также решить климатические вопросы, боремся с терроризмом, болезнями и голодом. Мы надеемся на свободу в Европе, Германии и во всем мире ", - сказала она.

Напомним, республиканец Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, призвал нацию к объединению.

Как сообщал УНН, Дональд Трамп заявил о намерениях своей внешней политики, в частности, США будет вести себя справедливо и равноправно в отношении всех стран и искать диалога и партнерства, а не конфликтов.