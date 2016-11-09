А.Меркель запропонувала Д.Трампу співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, коментуючи результати виборів у США, заявила, що Німеччину і США багато що об’єднує, тому вона запропонувала новому президенту США співпрацю, передає кореспондент УНН.
У нас є великий зв’язок з США, як і з усім Європейським союзом. Америка сильна з економічної точки зору, має велику військову силу і звісно несе велику відповідальність, за те, що відбувається в світі. Американці вирішили, що цю відповідальність буде нести Дональд Трамп найближчими роками. Німеччину та США об’єднують цінності поваги до демократії, свободи, прав та свобод. На цьому підґрунті я пропоную майбутньому президенту США співпрацю. Це основа німецької зовнішньої політики. Ми прагнемо економічного і соціального розквіту, хочемо також вирішити кліматичні питання, боремося з тероризмом, хворобами та голодом. Ми сподіваємося на свободу в Європі, Німеччині та усьому світі", — сказала вона.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп, який отримав перемогу на виборах президента США, закликав націю до об’єднання.
Як повідомляв УНН, Дональд Трамп заявив про наміри свої зовнішньої політики, зокрема, США буде поводитися справедливо і рівноправно щодо всіх країн та шукатиме діалогу і партнерства, а не конфліктів.