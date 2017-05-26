А.Меркель понравились носки Дж.Трюдо с логотипом НАТО

"Классные носки, (Джастин Трюдо) @justinpjtrudeau! Канадский премьер-министр гордо демонстрирует свою новую покупку на встрече НАТО в Брюсселе ", - написала под фото А.Меркель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидеры G7 встретились в Италии для саммита

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что предоставление Украине права на безвизовые поездки со странами ЕС создает условия для переговоров о визовой либерализации между Украиной и Канадой.