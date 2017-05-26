А.Меркель понравились носки Дж.Трюдо с логотипом НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече лидеров НАТО в Брюсселе пришел в носках с логотипом Альянса, передает УНН со ссылкой на Instagram канцлера Германии Ангелы Меркель.
"Классные носки, (Джастин Трюдо) @justinpjtrudeau! Канадский премьер-министр гордо демонстрирует свою новую покупку на встрече НАТО в Брюсселе ", - написала под фото А.Меркель.
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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что предоставление Украине права на безвизовые поездки со странами ЕС создает условия для переговоров о визовой либерализации между Украиной и Канадой.