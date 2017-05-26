А.Меркель сподобалися шкарпетки Дж.Трюдо з логотипом НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі лідерів НАТО в Брюсселі прийшов в шкарпетках з логотипом Альянсу, передає УНН з посиланням на Instagram канцлера Німеччини Ангели Меркель.
“Класні шкарпетки, (Джастін Трюдо) @justinpjtrudeau! Канадський прем’єр-міністр гордо демонструє свою нову покупку на зустрічі НАТО в Брюсселі,” — написала під фото А.Меркель.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідери G7 зустрілися в Італії для саміту
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що надання Україні права на безвізові поїздки з країнами ЄС створює умови для переговорів про візову лібералізацію між Україною і Канадою.