А.Хуг: на Донбассе работают 575 наблюдателей ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На сегодня в миссии ОБСЕ работает 656 наблюдателей, 575 из которых работают на востоке Украины.Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На сегодня миссия насчитывает 656 наблюдателей, из которых 575 работают на Востоке. Кроме того у нас есть 343 местных работника и 87 других международных сотрудников, работающих в СММ ", - сообщил А.Хуг.
Напомним, пострада ОБСЕ одобрила декларацию в поддержку миссии в Украине.
Как сообщал УНН, СММ ОБСЕ в Донбассе работает с ограничениями в работе команды наблюдателей после подрыва авто миссии 23 апреля.