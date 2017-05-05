А.Хуг: на Донбассе работают 575 наблюдателей ОБСЕ

"На сегодня миссия насчитывает 656 наблюдателей, из которых 575 работают на Востоке. Кроме того у нас есть 343 местных работника и 87 других международных сотрудников, работающих в СММ ", - сообщил А.Хуг.

Напомним, пострада ОБСЕ одобрила декларацию в поддержку миссии в Украине.

Как сообщал УНН, СММ ОБСЕ в Донбассе работает с ограничениями в работе команды наблюдателей после подрыва авто миссии 23 апреля.