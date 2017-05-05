А.Хуг: на Донбасі працюють 575 спостерігачів ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На сьогодні у місії ОБСЄ працює 656 спостерігачів, 575 з яких працюють на сході України.Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні місія налічує 656 спостерігачів, з яких 575 працюють на Сході. Крім того у нас є 343 місцевих працівники та 87 інших міжнародних працівників, які працюють в СММ”, — повідомив А.Хуг.
Нагадаємо, пострада ОБСЄ схвалила декларацію на підтримку місії в Україні.
Як повідомляв УНН, СММ ОБСЄ на Донбасі працює з обмеженнями у роботі команди спостерігачів після підриву авто місії 23 квітня.