А.Аваков задекларировал коллекцию оружия, дорогих вин и антиквариат

В частности, А.Аваков за 2015 год задекларировал активы в драгоценных (банковских) металлах - 200 тыс. грн, 265 тыс. грн, 178 тыс. долл., 118 тыс. евро, 2 тыс. 100 британских фунтов наличными. На жену главы МВД наличными задекларировано 1 млн 300 тыс. грн, 275 тыс. долл., 30 тыс. евро.

Кроме того, в декларации А.Авакова указана коллекция оружия, дорогих вин, антиквариат и прочее.