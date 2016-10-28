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15 марта, 19:03 • 115518 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167472 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138523 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130927 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113126 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105673 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101576 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135537 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Аваков задекларировал коллекцию оружия, дорогих вин и антиквариат

А.Аваков задекларировал коллекцию оружия, дорогих вин и антиквариат

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков подал свою электронную декларацию в соответствующий реестр. Она размещена в официальном реестре е-деклараций, передает УНН.

В частности, А.Аваков за 2015 год задекларировал активы в драгоценных (банковских) металлах - 200 тыс. грн, 265 тыс. грн, 178 тыс. долл., 118 тыс. евро, 2 тыс. 100 британских фунтов наличными. На жену главы МВД наличными задекларировано 1 млн 300 тыс. грн, 275 тыс. долл., 30 тыс. евро.

Кроме того, в декларации А.Авакова указана коллекция оружия, дорогих вин, антиквариат и прочее.

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