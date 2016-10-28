А.Аваков задекларував колекцію зброї, дорогих вин і антикваріат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав свою електронну декларацію у відповідний реєстр. Її розміщено в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.
Зокрема, А.Аваков за 2015 рік задекларував активи у дорогоцінних (банківських) металах - 200 тис. грн, 265 тис. грн, 178 тис. дол., 118 тис. євро, 2 тис. 100 британських фунтів готівкою. На дружину голови МВС готівкою задекларовано 1 млн 300 тис. грн, 275 тис. дол., 30 тис. євро.
Крім того, у декларації А.Авакова вказана колекція зброї, дорогих вин, антикваріат та інше.