А.Аваков принял участие в открытии уникального ЦПАУ в Днепре

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков лично принял участие в открытии уникального ЦПАУ в Днепре. Здесь можно получить все основные услуги в компетенции ЦПАУ, а также услуги Сервисного Центра МВД. В общем днепряне смогут получить здесь 174 админуслуги.

Время ожидания своей очереди в новом центре сделали более комфортным. По всему торговому центру, в котором находится офис, размещены специальные экраны, на которых можно следить за ходом очереди.

Также в центре можно получить или обменять водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, заказать и получить номерные знаки.

В Центре можно будет получить услуги по семи основным направлениям - земельные вопросы, градостроительства, регистрационные услуги, охрана труда, санитарно-эпидемиологические, пожарная безопасность и приватизация государственного жилого фонда.