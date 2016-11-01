А.Аваков принял участие в открытии уникального ЦПАУ в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 1 октября. УНН. В Днепре открыли Центр предоставления административных услуг, который работает по принципу открытого офиса, передает корреспондент УНН.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков лично принял участие в открытии уникального ЦПАУ в Днепре. Здесь можно получить все основные услуги в компетенции ЦПАУ, а также услуги Сервисного Центра МВД. В общем днепряне смогут получить здесь 174 админуслуги.
Время ожидания своей очереди в новом центре сделали более комфортным. По всему торговому центру, в котором находится офис, размещены специальные экраны, на которых можно следить за ходом очереди.
Также в центре можно получить или обменять водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, заказать и получить номерные знаки.
В Центре можно будет получить услуги по семи основным направлениям - земельные вопросы, градостроительства, регистрационные услуги, охрана труда, санитарно-эпидемиологические, пожарная безопасность и приватизация государственного жилого фонда.