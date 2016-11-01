А.Аваков взяв участь у відкритті унікального ЦНАПу у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Дніпрі відкрили Центр надання адміністративних послуг, що працює за принципом відкритого офісу, передає кореспондент УНН.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков особисто взяв участь у відкритті унікального ЦНАПу у Дніпрі. Тут можна отримати всі основні послуги в компетенції ЦНАПу, а також послуги Сервісного Центру МВС. Загалом дніпряни зможуть отримати тут 174 адмінпослуги.
Час очікування своєї черги у новому центрі зробили більш комфортним. По всьому торговому центрі, в якому знаходиться офіс, розміщені спеціальні екрани, на яких можна стежити за ходом черги.
Також у центрі можна отримати чи обміняти водійські посвідчення, зареєструвати транспортний засіб, замовити та отримати номерні знаки.
У Центрі можна буде отримати послуги за сімома основними напрямками - земельні питання, містобудування, реєстраційні послуги, охорона праці, санітарно-епідеміологічні, пожежна безпека і приватизація державного житлового фонду.