А.Аваков пообещал жесткую реакцию МВД на антиукраинскую символику 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символики, ни антиукраинские заявления во время массовых мероприятий 9 мая. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook, передает УНН.
"Впереди 9 мая. Как всегда в последнее время - разные политические силы попытаются использовать этот день для того, чтобы напомнить о себе любым способом. Апологеты "русского мира" в Украине, через свои пропагандистские каналы разгоняют, спекулируя на чувствах людей, акцию "бессмертный полк", - написал он.
Как отметил А.Аваков, ему как министру внутренних дел известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины.
"Не дело МВД и его полицейских и гвардейских подразделений давать оценку и тем более регулировать политическую деятельность, но... на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления! Все соответствующие попытки со стороны желающих провокаций сил будут прекращены. Полицейские по всей стране получили очень четкие инструкции", - заявил министр.
По его словам, создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не позволит.
Напомним, Президент примет участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне.