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А.Аваков пообіцяв жорстку реакцію МВС на антиукраїнську символіку 9 травня

Київ • УНН

 • 17131 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Підрозділи Національної поліції і Нацгвардії не потерплять ні антиукраїнську символіку, ні антиукраїнські заяви під час масових заходів 9 травня. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook, передає УНН.

А.Аваков пообіцяв жорстку реакцію МВС на антиукраїнську символіку 9 травня

"Попереду 9 травня. Як завжди останнім часом - різні політичні сили спробують використати цей день для того, що б нагадати про себе будь-яким чином. Апологети "руського мира" в Україні, через свої пропагандистські канали розганяють, спекулюючи на почуттях людей, акцію "безсмертний полк", - написав він.

Як зазначив А.Аваков, йому як міністру внутрішніх справ відомо про плани таких провокацій в столиці і низці міст південного сходу України.

"Не справа МВС і його поліцейських і гвардійських підрозділів давати оцінку і тим більш регулювати політичну діяльність, але ... на всіх демонстраціях і маршах, запланованих в цей день, підрозділи Національної поліції і Нацгвардії не потерпять ні антиукраїнську символіку, ні антиукраїнські заяви! Всі відповідні спроби з боку, охочих до провокацій сил - будуть припинені. Поліцейські по всій країні отримали дуже чіткі інструкції", - заявив міністр.

З його слів, створювати передумови для внутрішньої дестабілізації через провокаційні символи і дії МВС не дозволить.

Нагадаємо, Президент візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

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