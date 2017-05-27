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Аваков: поступают угрозы и оказывается давление из Москвы по делу экс-налоговиков

Киев • УНН

 • 14459 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в деле экс-налоговиков времен А.Клименко и В.Януковича на прокуроров и сотрудников полиции осуществляется давление из Москвы, а также поступают угрозы. Об этом сегодня он сообщил на брифинге после открытия обновленного сервисного центра МВД в Хмельницкой, передает УНН.

Аваков: поступают угрозы и оказывается давление из Москвы по делу экс-налоговиков

"Мы получаем дикий сопротивление: подкуп, шантаж, угрозы. Угрозы поступают и военному прокурору и всем сотрудникам прокуратуры, и нашим сотрудникам. Какие-то друзья пытаются звонить и что-то передавать. Это взлом системы. Это не будет простой ситуацией. Есть сопротивление на большие деньги, в том числе, и из Москвы, где сидят хозяева этой пирамидной схемы", - рассказал министр.

А.Аваков заверил, что в деле экс-налоговиков времен А. Клименко и В.Януковича никто отступать не собирается.

"Правда в том, что мы от нее (дела - ред.) не отступим и будем идти до конца. А вертолеты еще будут летать и удивлять", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, МВД и ГПУ отчитались о "величайшей антикоррупционную операцию" 454 обыски в 15 областях, в которой фигурирует 25 экс-сотрудников налоговой.

В частности, Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что за участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением задержан 23 экс-руководителей Минздоху времен Клименко; судом арестованы с правом залога - 11 подозреваемых; мера пресечения (залог) избран - 7 подозреваемым; мера пресечения (личное обязательство) избран - 4 подозреваемым.

По его словам, общая сумма определенных судом застал подозреваемым составляет - 326,128 млн грн.

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