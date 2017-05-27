А.Аваков: надходять погрози і здійснюється тиск з Москви у справі екс-податківців

КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у справі екс-податківців часів О.Клименка і В.Януковича на прокурорів і співробітників поліції здійснюється тиск з Москви, а також надходять погрози. Про це сьогодні він повідомив на брифінгу після відкриття оновленого сервісного центру МВС на Хмельниччині, передає УНН.