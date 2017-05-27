А.Аваков: надходять погрози і здійснюється тиск з Москви у справі екс-податківців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у справі екс-податківців часів О.Клименка і В.Януковича на прокурорів і співробітників поліції здійснюється тиск з Москви, а також надходять погрози. Про це сьогодні він повідомив на брифінгу після відкриття оновленого сервісного центру МВС на Хмельниччині, передає УНН.
“Ми отримуємо дикий спротив: підкуп, шантажі, погрози. Погрози надходять і військовому прокурору і всім співробітникам прокуратури, і нашим співробітникам. Якісь друзі намагаються дзвонити і щось передавати. Це злом системи. Це не буде простою ситуацією. Є спротив на великі гроші, в тому числі, і з Москви, де сидять господарі цієї пірамідної схеми”, — розповів міністр.
А.Аваков запевнив, що у справі екс-податківців часів О.Клименка і В.Януковича ніхто відступати не збирається.
“Правда в тому, що ми від неї (справи — ред.) не відступимо і будемо йти до кінця. А вертольоти ще будуть літати і дивувати”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, МВС і ГПУ прозвітували про “найбільшу антикорупційну операцію”: 454 обшуки у 15 областях, в якій фігурує 25 екс-співробітників податкової.
Зокрема, Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що за участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем затримано 23 екс-керівників Мінздоху часів Клименка; судом арештовано з правом застави — 11 підозрюваних; запобіжний захід (застава) обрано — 7 підозрюваним; запобіжний захід (особисте зобов’язання) обрано — 4 підозрюваним.
За його словами, загальна сума визначених судом застав підозрюваним складає — 326,128 млн грн.