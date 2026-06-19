93-я бригада "Холодный Яр" удерживает Дружковку несмотря на российские атаки БПЛА
Киев • УНН
Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" продолжают оборонять Дружковку, не давая россиянам захватить город. Дороги превратились в полосы препятствий из-за постоянных дроновых атак.
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных Сил Украины продолжают удерживать город Дружковка Донецкой области и не дают российским войскам захватить его. Об этом сообщает пресс-служба бригады, передает УНН.
Детали
Из-за постоянных дроновых атак россиян некоторые дороги превратились в полосы препятствий. Ими являются сожженные военные и гражданские автомобили, коммунальный транспорт и наземные работы, иногда поваленные столбы.
Но оккупантам полностью не удается остановить трафик: фронт нужно держать, и военные ездят постоянно. Пикапами, квадроциклами и даже САУ "Паладин"
Также в подразделении отметили важность присутствия на дорогах мобильных огневых групп.
Работа стрелков в комплексе с РЭБ, антидроновыми сетками над дорогами и на самих автомобилях помогает избегать смертельной опасности от FPV во время перемещений
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