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93-я бригада "Холодный Яр" удерживает Дружковку несмотря на российские атаки БПЛА

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" продолжают оборонять Дружковку, не давая россиянам захватить город. Дороги превратились в полосы препятствий из-за постоянных дроновых атак.

93-я бригада "Холодный Яр" удерживает Дружковку несмотря на российские атаки БПЛА
Фото: www.facebook.com/93OMBr

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных Сил Украины продолжают удерживать город Дружковка Донецкой области и не дают российским войскам захватить его. Об этом сообщает пресс-служба бригады, передает УНН.

Детали

Из-за постоянных дроновых атак россиян некоторые дороги превратились в полосы препятствий. Ими являются сожженные военные и гражданские автомобили, коммунальный транспорт и наземные работы, иногда поваленные столбы.

Но оккупантам полностью не удается остановить трафик: фронт нужно держать, и военные ездят постоянно. Пикапами, квадроциклами и даже САУ "Паладин"

- сообщили в бригаде.

Также в подразделении отметили важность присутствия на дорогах мобильных огневых групп.

Работа стрелков в комплексе с РЭБ, антидроновыми сетками над дорогами и на самих автомобилях помогает избегать смертельной опасности от FPV во время перемещений

- говорится в сообщении.

Противник совершил 65 атак на фронте, активно действует на трех направлениях - Генштаб19.06.26, 16:36 • 492 просмотра

Евгений Устименко

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