Противник совершил 65 атак на фронте, активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 65 атак агрессора. Наиболее активно противник действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях.
С начала суток количество атак агрессора составляет 65. Враг активно действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня на Сумщине пострадали районы населенных пунктов: Рыжевка, Рогозное, Уланово, Бунячино, Волфино, Сопич, Павловка, Коренек, Потаповка, Будки. В Черниговской области: Каменская Слобода и Гремяч. Также подверглись авиаударам Белополье, Лужки и Коренек на Сумщине
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара с применением пяти КАБ, совершил 28 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из них – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Прилепка, Избицкое и Старица.
На Купянском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.
На Лиманском направлении противник пять раз атаковал в сторону Боровой и Дробышевого.
На Славянском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение в сторону Закитного, Рай-Александровки и Калеников.
На Краматорском направлении враг атаковал в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Вильное и Кучеров Яр. Три из них еще продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришино, Сергеевка, Котлино, Удачное и Новопавловка. Одна из этих атак продолжается.
На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в районах Калиновского, Вербового и Александрограда. Одна из этих атак продолжается.
На Гуляйпольском направлении враг совершил 19 атак в сторону позиций наших защитников в сторону Рыбного, Нового Запорожья, Доброполья, Горького, Воздвижевки, Староукраинки, Оленоконстантиновки, Верхней Терсы, Гуляйпольского и Чаривного. Одна из этих атак продолжается.
На Ореховском направлении враг проводил штурмовое действие в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении враг атакующих действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
За сутки ликвидированы еще 1370 оккупантов на фронте - Генштаб19.06.26, 07:14 • 18959 просмотров