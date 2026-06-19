Противник совершил 65 атак на фронте, активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора составляет 65. Враг активно действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня на Сумщине пострадали районы населенных пунктов: Рыжевка, Рогозное, Уланово, Бунячино, Волфино, Сопич, Павловка, Коренек, Потаповка, Будки. В Черниговской области: Каменская Слобода и Гремяч. Также подверглись авиаударам Белополье, Лужки и Коренек на Сумщине - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара с применением пяти КАБ, совершил 28 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из них – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Прилепка, Избицкое и Старица.

На Купянском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении противник пять раз атаковал в сторону Боровой и Дробышевого.

На Славянском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение в сторону Закитного, Рай-Александровки и Калеников.

На Краматорском направлении враг атаковал в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Вильное и Кучеров Яр. Три из них еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришино, Сергеевка, Котлино, Удачное и Новопавловка. Одна из этих атак продолжается.

На Александровском направлении враг трижды пытался продвинуться в районах Калиновского, Вербового и Александрограда. Одна из этих атак продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг совершил 19 атак в сторону позиций наших защитников в сторону Рыбного, Нового Запорожья, Доброполья, Горького, Воздвижевки, Староукраинки, Оленоконстантиновки, Верхней Терсы, Гуляйпольского и Чаривного. Одна из этих атак продолжается.

На Ореховском направлении враг проводил штурмовое действие в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг атакующих действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

За сутки ликвидированы еще 1370 оккупантов на фронте - Генштаб