Детали

На фоне растущей политической враждебности американская социологическая группа Gallup сообщила, что девять из десяти американцев заявили, что ожидают нынешнего политического конфликта.

"72% считают, что уровень преступности будет расти, а 56% предсказывают, что профсоюзы устроят множество забастовок", - говорится в сообщении.

По данным фирмы, американцы вступают в новый год "в основном с мрачным взглядом" на США, и у большинства людей негативные ожидания в отношении 12 из 13 экономических, политических, социальных и международных областей.

Что касается экономики, то около восьми из десяти взрослых американцев считают, что 2023 год будет годом экономических трудностей с более высокими, чем более низкими налогами и растущим, а не сокращающимся бюджетным дефицитом.

"Более шести из десяти считают, что цены будут расти высокими темпами, а фондовый рынок рухнет в следующем году, и то, и другое произошло в 2022 году", - говорится в опросе.

Демократы предсказали пять позитивных событий в 2023 году.

"К ним относятся полная или частичная увеличивающаяся занятость (69%), разумный рост цен (53%), рост фондового рынка (53%), увеличение мощности США (56%) и снижение мощности россии (79%)", - говорится в опросе.

Однако в Gallup добавили: "Демократы меньше всего предвидят политическое сотрудничество (13%) и мирный год, преимущественно свободный от международных споров (21%)".

Между тем, 47% республиканцев ожидают, что влияние россии в мире уменьшится.