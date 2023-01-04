90% американцев ожидают, что 2023 год станет годом политических конфликтов в США - опрос

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20415 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 76260 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 117781 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117322 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 266819 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133120 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121786 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372252 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83742 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136452 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77708 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17069 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12919 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12613 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 14069 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 266819 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293473 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372252 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347801 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395064 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77721 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111594 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130848 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170487 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79711 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

90% американцев ожидают, что 2023 год станет годом политических конфликтов в США - опрос

Киев • УНН

 • 592661 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Согласно новому опросу, 90% американцев ожидают, что 2023 год станет годом политических конфликтов в США, пишет УНН ссылаясь на The Hill.

90% американцев ожидают, что 2023 год станет годом политических конфликтов в США - опрос

Детали

На фоне растущей политической враждебности американская социологическая группа Gallup сообщила, что девять из десяти американцев заявили, что ожидают нынешнего политического конфликта.

"72% считают, что уровень преступности будет расти, а 56% предсказывают, что профсоюзы устроят множество забастовок", - говорится в сообщении.

По данным фирмы, американцы вступают в новый год "в основном с мрачным взглядом" на США, и у большинства людей негативные ожидания в отношении 12 из 13 экономических, политических, социальных и международных областей.

Что касается экономики, то около восьми из десяти взрослых американцев считают, что 2023 год будет годом экономических трудностей с более высокими, чем более низкими налогами и растущим, а не сокращающимся бюджетным дефицитом.

"Более шести из десяти считают, что цены будут расти высокими темпами, а фондовый рынок рухнет в следующем году, и то, и другое произошло в 2022 году", - говорится в опросе.

Демократы предсказали пять позитивных событий в 2023 году.

"К ним относятся полная или частичная увеличивающаяся занятость (69%), разумный рост цен (53%), рост фондового рынка (53%), увеличение мощности США (56%) и снижение мощности россии (79%)", - говорится в опросе.

Однако в Gallup добавили: "Демократы меньше всего предвидят политическое сотрудничество (13%) и мирный год, преимущественно свободный от международных споров (21%)".

Между тем, 47% республиканцев ожидают, что влияние россии в мире уменьшится.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.22
Bitcoin
$76,312.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,991.80
Ethereum
$1,473.05