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The New York Times

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90% американців очікують, що 2023 рік стане роком політичних конфліктів у США - опитування

Київ • УНН

 • 592661 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Згідно з новим опитуванням, 90% американців очікують, що 2023 рік стане роком політичних конфліктів у США, пише УНН посилаючись на The Hill.

90% американців очікують, що 2023 рік стане роком політичних конфліктів у США - опитування

Деталі

На тлі зростаючої політичної ворожості американська соціологічна група Gallup повідомила, що дев'ять із десяти американців заявили, що очікують цьогорічного політичного конфлікту.

"72% вважають, що рівень злочинності зростатиме, а 56% передбачають, що профспілки влаштують безліч страйків", - йдеться в повідомленні.

За даними фірми, американці вступають у новий рік "в основному з похмурим поглядом" на США, і у більшості людей негативні очікування щодо 12 із 13 економічних, політичних, соціальних та міжнародних областей.

Що стосується економіки, то близько восьми з десяти дорослих американців вважають, що 2023 рік буде роком економічних труднощів з вищими, ніж нижчими податками і зростаючим, а не бюджетним дефіцитом, що скорочується.

"Понад шість із десяти вважають, що ціни зростатимуть високими темпами, а фондовий ринок впаде наступного року, і те, й інше сталося в 2022 році", - йдеться в опитуванні.

Демократи передбачили п'ять позитивних подій у 2023 році.

"До них відносяться повна або часткова зайнятість, що збільшується (69%), розумне зростання цін (53%), зростання фондового ринку (53%), збільшення потужності США (56%) і зниження потужності росії (79%)", - йдеться в опитуванні.

Однак в Gallup додали: "Демократи найменше передбачають політичну співпрацю (13%) та мирний рік, переважно вільний від міжнародних суперечок (21%)".

Тим часом, 47% республіканців очікують, що вплив росії у світі зменшиться.

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