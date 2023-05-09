9 мая: Украина отмечает День Европы вместе со всей Европой

Детали

День Европы введен в честь Декларации Шумана – именно 9 мая 1950 года тогдашний глава МИД Франции Роберт Шуман предложил объединить определенные отрасли промышленности некоторых стран Западной Европы под руководством Высшего общего органа. Так, уже в следующем году появилась Европейское сообщество по углю и стали. Именно с этой организации начался постепенный и длительный процесс европейской интеграции, который в конце концов привел к созданию Евросоюза.

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9 мая является выходным днем для всех сотрудников учреждений ЕС. Каких-то особых празднований в этот день не предусмотрено. Как правило, проводятся различные творческие, образовательные и культурные мероприятия.

Согласно указу Кучмы, в Украине с 2003 года тоже отмечали День Европы, но делали это в третью субботу мая.

Также сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Правда, нынешнее 9 мая может быть последним, когда отмечается День победы. Зеленский вчера подал законопроект, согласно которому предлагается объединить День памяти и примирения вместе с Днем победы и отмечать его как в подавляющем большинстве стран мира именно 8 мая.

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По церковному календарю 9 мая – День памяти священномученика Василия Амасийского, жившего в IV веке. По приказу императора Восточной части Римской империи Лициния его схватили, заключили в тюрьму и требовали отречься от Христа. Святитель отказался, ему отрубили голову, а тело выбросили в море.

Считается, что впоследствии его мощи нашли, и положили в церкви в Амасии, которую он сам построил.

А еще 9 мая – это день памяти потерянного носка. В этот день предлагается выделить немного времени, чтобы найти хотя бы какие-то ранее утерянные носки. Или изобрести способ, чтобы они больше никогда не терялись.

Именины 9 мая отмечают Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.