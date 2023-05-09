9 травня: Україна відзначає День Європи разом з усією Європою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Сьогодні, 9 травня, в Україні вперше саме цього дня відзначатиметься День Європи. Відповідний указ 8 травня підписав Президент України Зеленський, пише УНН.
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День Європи запроваджений на честь Декларації Шумана – саме 9 травня 1950 року тодішній очільник МЗС Франції Роберт Шуман запропонував об’єднати певні галузі промисловості деяких крах Західної Європи під керівництвом Вищого спільного органу. Так, вже наступного року з’явилася Європейська спільнота з вугілля та сталі. Саме з цієї організації почався поступовий та тривалий процес європейської інтеграції, що зрештою призвів до створення Євросоюзу.
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9 травня є вихідним днем для усіх співробітників установ ЄС. Якихось особливих святкувань у цей день не передбачено. Як правило, проводять різноманітні творчі, освітні та культурні заходи.
Згідно указу Кучми, в Україні з 2003 року теж відзначали День Європи, але робили це у третю суботу травня.
Також сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Щоправда, цьогорічне 9 травня може бути останнім, коли відзначається День перемоги. Зеленський вчора подав законопроект, згідно якого пропонується об’єднати День пам’яті та примирення разом з Днем перемоги та відзначати його як у переважній більшості країн світу саме 8 травня.
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За церковним календарем 9 травня – День пам’яті священномученика Василя Амасійського, що жив у IV столітті. За наказом імператора Східної частини Римської імперії Ліцинія його схопили, ув’язнили та вимагали зректися Христа. Святитель відмовився, йому відрубали голову, а тіло викинули у море.
Вважається, що згодом його мощі знайшли, та поклали у церкві в амасіїї, яку він сам збудував.
А ще 9 травня – це день пам’яті загубленої шкарпетки. У цей день пропонується виділити трохи часу аби знайти хоча б якісь раніше загублені шкарпетки. Або винайти спосіб, аби вони більше ніколи не губилися.
Іменини 9 травня відзначають Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.