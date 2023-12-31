9 ракетных и 55 авиационных ударов: информация от Генштаба о ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновений. В целом враг нанес 9 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктам. Об этом говорится в сводке Генштаба, сообщает УНН.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники уничтожили 21 ударный дрон.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника возле Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 9 атак оккупантов вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку Степного, Авдеевки и еще 13 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области. области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 8 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки оккупантов западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

"За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплексы, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сводке Генштаба.