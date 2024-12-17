88 боев на фронте с начала суток, 29 вражеских атак отбили на курщине - Генштаб

ukenru
Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
13:33 • 27600 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
13:15 • 62090 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
12:06 • 78745 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 116277 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 156158 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 158625 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 160355 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 172734 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 133875 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163851 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

 • 53134 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 106477 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

 • 105480 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 98827 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

13:00 • 51726 просмотра
публикации
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

13:00 • 51726 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 98827 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 148547 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 172734 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 166226 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

 • 105480 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 106477 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 100571 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 107564 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 102482 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

88 боев на фронте с начала суток, 29 вражеских атак отбили на курщине - Генштаб

88 боев на фронте с начала суток, 29 вражеских атак отбили на курщине - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 1310 просмотра

Read in English

На разных направлениях фронта произошло 88 боевых столкновений, украинские защитники отбили 29 вражеских атак на курщине.

88 боев на фронте произошло с начала текущих суток, Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Продолжается операция в курской области, украинские воины за сегодня отбили 29 вражеских атак, еще 4 боестолкновения продолжаются, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 17 декабря, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 88. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Винторовка, Петрушевка, Новодмитровка, Поповка, Новодмитровка Сумской области; Возрожденовское Харьковской области; Михальчина Слобода Черниговской области.

Ситуация по направлениям, как указано, следующая:

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении российские оккупанты атакуют Силы обороны в районе Лозовой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Вишневого, Твердохлебового, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг атакует районы населенных пунктов Белогоровка, Северск и Верхнекаменское. Две из восьми атак противника отбиты - продолжаются бои.

Краматорское направление атаковано в районах Часового Яра и Ступочек, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха. В то же время противник сбросил шесть управляемых авиационных бомб вблизи Пазено и Васюковки.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, продолжаются три атаки противника, один штурм захватчиков наши защитники успешно отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Новоалексеевки, Песчаного, Новооленовки и Новоелизаветовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили шесть атак противника, семь боестолкновений - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось пять вражеских атак неподалеку Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселки и Новодаровки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении сегодня враг активных действий не проводил.

Два боестолкновения произошли в районах Новоандреевки и Новоданиловки на Ореховском направлении.

Также один раз враг, несмотря на применение штурмовой авиации, без успеха атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

"Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 3 удара пятью КАБ. Украинские воины за сегодня отбили 29 вражеских атак, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения", - сообщили в Генштабе.

Еще плюс 1600 оккупантов 4 танка и 15 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага17 дек. 2024, 05:47 • 18252 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков