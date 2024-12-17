88 боев на фронте с начала суток, 29 вражеских атак отбили на курщине - Генштаб

88 боев на фронте произошло с начала текущих суток, Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Продолжается операция в курской области, украинские воины за сегодня отбили 29 вражеских атак, еще 4 боестолкновения продолжаются, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 17 декабря, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 88. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Винторовка, Петрушевка, Новодмитровка, Поповка, Новодмитровка Сумской области; Возрожденовское Харьковской области; Михальчина Слобода Черниговской области.

Ситуация по направлениям, как указано, следующая:

На Харьковском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении российские оккупанты атакуют Силы обороны в районе Лозовой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Вишневого, Твердохлебового, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении враг атакует районы населенных пунктов Белогоровка, Северск и Верхнекаменское. Две из восьми атак противника отбиты - продолжаются бои.

Краматорское направление атаковано в районах Часового Яра и Ступочек, три попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций не имели успеха. В то же время противник сбросил шесть управляемых авиационных бомб вблизи Пазено и Васюковки.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, продолжаются три атаки противника, один штурм захватчиков наши защитники успешно отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Новоалексеевки, Песчаного, Новооленовки и Новоелизаветовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили шесть атак противника, семь боестолкновений - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось пять вражеских атак неподалеку Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселки и Новодаровки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении сегодня враг активных действий не проводил.

Два боестолкновения произошли в районах Новоандреевки и Новоданиловки на Ореховском направлении.

Также один раз враг, несмотря на применение штурмовой авиации, без успеха атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

"Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 3 удара пятью КАБ. Украинские воины за сегодня отбили 29 вражеских атак, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения", - сообщили в Генштабе.

Еще плюс 1600 оккупантов 4 танка и 15 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага