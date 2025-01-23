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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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82 боевых столкновения на фронте: где горячее всего и что происходит

82 боевых столкновения на фронте: где горячее всего и что происходит

Киев  •  УНН

 • 5037 просмотра

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За сутки произошло 82 боевых столкновения, из них 45 - на Покровском направлении. Враг активно атакует позиции ВСУ и наносит авиаудары по разным направлениям фронта.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 82. Враг активно действует на Покровском направлении, а также плотно обстреливает позиции украинских военных на Курщине, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении сегодня произошло одно боестолкновение. Авиация врага нанесла удары КАБами по Казачьей Лопани, Туровому, Малым Проходам; Красный Яр обстреляли неуправляемыми авиаракетами.

Пять штурмов захватчиков отбивали наши воины вблизи Двуречной, Загрызово и Петропавловки на Купянском направлении, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг три раза атаковал в районах Зеленого Гая и Копанок, одно боестолкновение в настоящее время незавершено. Боровская Андреевка подверглась удару неуправляемыми авиационными ракетами.

На Северском направлении наши защитники отбили вражеский штурм неподалеку Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении противник сегодня два раза штурмовал позиции украинских защитников, в районе Часового Яра продолжается бой.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки, Крымского и Торецка, до сих пор продолжается боестолкновение. Враг бил КАБами по Константиновке и Нелиповке.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лисовка, Новый Труд, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное с начала суток враг атаковал уже 45 раз, украинские защитники уже отбили 35 из них, идут ожесточенные бои. Авиаударам подверглись Улаклы и Алексеевка.

Три вражеских штурма уже отражено нашими защитниками на Новопавловском направлении, всего за день враг пять раз атаковал вблизи Новодаровки, Константинополя и Большой Новоселки. В то же время враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Андреевка, Новополь, Новодаровка и Константинополь, сбросив управляемые бомбы.

На Курщине украинские защитники отбили пять атак захватнических войск, четыре боестолкновения продолжаются, кроме этого враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 24 КАБ, совершил 275 обстрелов позиций наших войск и инфраструктурных объектов на территории России.

На других направлениях особых изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении23.01.25, 08:31 • 101146 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

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