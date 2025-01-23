82 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 82. Ворог активно діє на Покровському напрямку, а також щільно обстрілює позиції українських військових на Курщині, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося одне бойове зіткнення. Авіація ворога завдала ударів КАБами по Козачій Лопані, Туровому, Малим Проходам; Красний Яр обстріляли некерованими авіаракетами.

П’ять штурмів загарбників відбивали наші воїни поблизу Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп’янському напрямку, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог три рази атакував у районах Зеленого Гаю та Копанок, одне боєзіткнення на цей час незавершено. Борівська Андріївка зазнала удару некерованими авіаційними ракетами.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм неподалік Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку противник сьогодні два рази штурмував позиції українських захисників, у районі Часового Яру триває бій.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ у районах Диліївки, Кримського та Торецька, досі триває боєзіткнення. Ворог бив КАБами по Костянтинівці та Неліпівці.

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне від початку доби ворог атакував вже 45 разів, українські захисники вже відбили 35 з них, точаться запеклі бої. Авіаударів зазнали Улакли та Олексіївка.

Три ворожих штурми вже відбито нашими захисниками на Новопавлівському напрямку, загалом за день ворог п’ять разів атакував поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Андріївка, Новопіль, Новодарівка та Костянтинопіль, скинувши керовані бомби.

На Курщині українські захисники відбили п’ять атак загарбницьких військ, чотири боєзіткнення тривають, окрім цього ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 КАБ, здійснив 275 обстрілів позицій наших військ та інфраструктурних об’єктів на території росії.

На інших напрямках особливих змін не відбулося, резюмували в Генштабі.

Генштаб: понад половина боїв на фронті - на Покровському напрямку