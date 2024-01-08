8 января: День вращения Земли, Всемирный день печати

Сегодня, восьмого января, отмечается День вращения Земли. Именно ночью восьмого января 1851 года французский ученый Жан Фуко в подвале собственного дома провел эксперимент, с помощью которого простым способом доказал, что наша планета вращается вокруг своей оси, пишет УНН.

Теории о том, что Земля вращается вокруг своей оси существовали еще со времен Древней Греции. Но именно Фуко первым доказал это в практической плоскости.

Прибор, с помощью которого он это сделал, впоследствии получил название "маятник Фуко".

Он представлял собой тяжелый латунный шар, подвешенный к потолку.

Крепление из стальной проволоки позволяло маятнику двигаться в любую сторону. Поворачивая шар из стороны в сторону, Фуко заметил вращение плоскости прибора, хотя никаких объяснений этому не было.

Ученый примерил модель планеты на латунный шар и окончательно убедился, что эксперимент доказал теорию о вращении Земли.

Один оборот относительно Солнца Земля совершает примерно за 24 часа, а относительно других далеких звезд - примерно за 23 часа, 56 минут и 4 секунды. Интересно, что вращение Земли не является постоянным и со временем замедляется из-за приливных эффектов, вызванных Луной. Это постепенное замедление компенсируется периодическим добавлением високосных секунд к нашим системам отсчета времени.

Также сегодня можно отметить Всемирный день печати. Событие посвящено мастерству набора текста и людям, которые профессионально ежедневно занимаются этим в повседневной жизни.

В 1575 году итальянец Франческо Рампазетто создал первую известную клавиатуру для типографии.

Со временем печатные машинки эволюционировали, становились более портативными и эффективными, что привело к их широкому использованию в офисах и среди писателей в конце XIX века.

70-е годы ХХ века ознаменовали новую эру в наборе текста с появлением персональных компьютеров.

Во второй понедельник января, который в этом году приходится на восьмое число, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня без глютена.

Событие посвящено повышению осведомленности о непереносимости глютена, и целиакии.

Глютен - это белок, который содержится в пшенице, ржи, ячмене. Он действует как связующее вещество во многих продуктах питания и напитках, придавая им эластичность и способность подниматься во время выпекания. Для большинства людей глютен безвреден, но для других он может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Целиакия - это аутоиммунное заболевание, при котором употребление глютена приводит к повреждению тонкого кишечника. Ею страдает около 1% населения планеты. Симптомы включают железодефицитную анемию, усталость, репродуктивные проблемы, неврологические симптомы.

Единственным эффективным способом лечения целиакии является безглютеновая диета.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Григория Печерского, который жил в ІХ веке и был монахом Киево-Печерского монастыря.

Считается, что Григорий Печерский имел дал пророчества.

По преданию, он предрек смерть от воды Переяславскому князю Ростиславу, сводному брату Владимира Мономаха.

Ростислав был настолько разъярен пророчеством, что приказал утопить монаха Григория.

Через некоторое время Ростислав утонул в реке Стугна во время битвы с половцами.

Именины 8 декабря празднуют Григорий, Евгений, Сидор, Емельян, Ярослава, Василиса.