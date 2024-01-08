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8 січня: День обертання Землі, Всесвітній день друку

8 січня: День обертання Землі, Всесвітній день друку

Київ • УНН

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Саме вночі восьмого січня 1851 року французький вчений Жан Фуко у підвалі власного будинку провів експеримент, за допомогою якого у простий спосіб довів, що наша планета обертається навколо своєї осі.

Сьогодні, восьмого січня, відзначається День обертання Землі. Саме вночі восьмого січня 1851 року французький вчений Жан Фуко у підвалі власного будинку провів експеримент, за допомогою якого у простий спосіб довів, що наша планета обертається навколо своєї осі, пише УНН.

Теорії про те, що Земля обертається довкола своєї осі існували ще з часів Стародавньої Греції. Але само Фуко першим довів це у практичній площині.

Прилад, за допомогою якого він це зробив, згодом отримав назву "маятник Фуко".

Він являв собою важку латунну кулю, підвішену до стелі.

Кріплення зі сталевого дроту дозволяло маятнику рухатися у будь-який бік. Повертаючи кулю з боку в бік, Фуко помітив обертання площини приладу, хоча ніяких пояснень цьому не було.

Вчений приміряв модель планети на латунну кулю й остаточно впевнився, що експеримент довів теорію про обертання Землі.

Один оберт відносно Сонця Земля здійснює приблизно за 24 години, а відносно інших далеких зірок – приблизно за 23 години, 56 хвилин і 4 секунди. Цікаво, що обертання Землі не є постійним і з часом сповільнюється через приливні ефекти, спричинені Місяцем. Це поступове сповільнення компенсується періодичним додаванням високосних секунд до наших систем відліку часу.

Також сьогодні можна відзначити Всесвітній день друку. Подія присвячена майстерності набору тексту та людям, які професійно щодня займаються цим у повсякденному житті.

У 1575 році італієць Франческо Рампазетто створив першу відому клавіатуру для друкарні.

З часом друкарські машинки еволюціонували, ставали більш портативними та ефективними, що призвело до їх широкого використання в офісах та серед письменників наприкінці ХІХ століття .

70-ті роки ХХ століття ознаменували нову еру в наборі тексту з появою персональних комп’ютерів.

У другий понеділок січня, який цього року припадає на восьме число, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Дня без глютену.

Подія присвячена присвячений підвищенню обізнаності про непереносимість глютену, та целіакію.

Глютен - це білок, який міститься у пшениці, житі, ячмені. Він діє як зв’язуюча речовина в багатьох продуктах харчування та напоях, надаючи їм еластичності та здатності підніматися під час випікання. Для більшості людей глютен нешкідливий, але для інших він може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям.

Целіакія - це аутоімунне захворювання, при якому вживання глютену призводить до пошкодження тонкого кишківника. На неї страждає близько 1% населення планети. Симптоми включають залізодефіцитну анемію, втому, репродуктивні проблеми, неврологічні симптоми.

Єдиним ефективним способом лікування целіакії є безглютенова дієта.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Григорія Печерського, який жив у ІХ столітті і був монахом Києво-Печерського монастиря.

Вважається, що Григорій Печерський мав дав пророцтва.

За переказом, він передрік смерть від води Переяславському князю Ростиславу, зведеному брату Володимира Мономаха.

Ростислав був настільки розлючений пророцтвом, що наказав втопити монаха Григорія.

За деякий час Ростислав втонув у річці Стугна під час битви з половцями.

Іменини 8 грудня святкують Григорій, Євген, Сидір, Омелян, Ярослава, Василина.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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