73 миллиарда гривен направят на нужды армии и экономики - Шмигаль
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что ряд увеличит размер резервного фонда на 73,3 миллиарда гривен на нужды армии и экономики. Об этом информирует УНН.
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Эти средства перераспределят с других бюджетных программ и направят на обеспечение ключевых потребностей армии и экономики.
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"Все для фронта - все для победы" - это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Премьер-министр также отметил, что сегодня стартовала новая программа поддержки внутренне перемещенных лиц-начинается прием заявок от бизнеса, который берет на работу переселенцев.
"Будет выплачено по 6,5 тысяч гривен за каждого нового работника. Люди смогут получить эти средства, найдя работу в тех бизнесах, которые готовы работать в условиях военного положения", — сказал Премьер-министр.