73 миллиарда гривен направят на нужды армии и экономики - Шмигаль

Детали

Эти средства перераспределят с других бюджетных программ и направят на обеспечение ключевых потребностей армии и экономики.

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"Все для фронта - все для победы" - это новая государственная политика, которая поможет нам быстрее завершить войну", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что сегодня стартовала новая программа поддержки внутренне перемещенных лиц-начинается прием заявок от бизнеса, который берет на работу переселенцев.

"Будет выплачено по 6,5 тысяч гривен за каждого нового работника. Люди смогут получить эти средства, найдя работу в тех бизнесах, которые готовы работать в условиях военного положения", — сказал Премьер-министр.