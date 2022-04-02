73 мільярди гривень направлять на потреби армії та економіки – Шмигаль

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Ці кошти перерозподілять з інших бюджетних програм та направлять на забезпечення ключових потреб армії та економіки.

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"Все для фронту – все для перемоги" – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну", – підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зазначив, що сьогодні стартувала нова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб — починається прийом заявок від бізнесу, який бере на роботу переселенців.

«Буде виплачено по 6,5 тисяч гривень за кожного нового працівника. Люди зможуть отримати ці кошти, знайшовши роботу в тих бізнесах, які готові працювати в умовах воєнного стану», — сказав Прем’єр-міністр.