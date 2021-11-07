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7 ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы

Киев • УНН

 • 35907 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня, 7 ноября, в Украине отмечают День работника социальной сферы, а верующие чтят память праведной Тавифы, пишет УНН.

7 ноября в Украине отмечают День работника социальной сферы

День работника социальной сферы

В первое воскресенье ноября на Украине, согласно Указу Президента Украины от 13.04.1999 № 374/99 отмечают День работника социальной сферы.

Этот праздник является свидетельством высокой оценки государством роли работников, которые ежедневно обеспечивают реализацию государственной политики по вопросам социальной защиты, занятости, организации оплаты и безопасности труда, трудовых отношений.

Религиозные праздники

7 ноября православная церковь чтит память праведной Тавифы, которая была известна своей благотворительностью и трудолюбием. Проживала она в Иоппии (сейчас Яффа) в I веке. Также, вспоминают мучеников Маркияна и Мартирия, преподобную Матрону.

В воскресенье, 7 ноября, именины отмечают обладатели таких имен: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф (Хрисанфий).

Украинские Национальные Новости

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