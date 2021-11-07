7 листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, в Україні відзначають День працівника соціальної сфери, а віряни вшановують пам'ять праведної Тавіфи, пише УНН.
День працівника соціальної сфери
У першу неділю листопада в Україні, згідно з Указом Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День працівника соціальної сфери.
Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин.
Релігійні свята
7 листопада православна церква вшановує пам’ять праведної Тавіфи, яка була відома своєю добродійністю і працьовитістю. Проживала вона в Іоппії (зараз Яффа) в I столітті. Також, згадують мучеників Маркіяна і Мартирія, преподобну Матрону.
У неділю, 7 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій).