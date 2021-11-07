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7 листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні, 7 листопада, в Україні відзначають День працівника соціальної сфери, а віряни вшановують пам'ять праведної Тавіфи, пише УНН.

7 листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери

День працівника соціальної сфери

У першу неділю листопада в Україні, згідно з Указом Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День працівника соціальної сфери.

Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин.

Релігійні свята

7 листопада православна церква вшановує пам’ять праведної Тавіфи, яка була відома своєю добродійністю і працьовитістю. Проживала вона в Іоппії (зараз Яффа) в I столітті. Також, згадують мучеників Маркіяна і Мартирія, преподобну Матрону.

У неділю, 7 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій).

Українські Національні Новини

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