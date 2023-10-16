670 участников и 275 тыс. грн на ВСУ: в Тернополе военные и олимпийцы бежали благотворительный "Файнозабег"

Детали

Бегуны соревновались на нескольких дистанциях: полумарафон (21 км), десятка (10 км), пятерка (5 км). Дети участвовали в забегах на 100 и 200 м. Стоимость стартового взноса для взрослых забегов составляла от 450 до 800 грн, в зависимости от выбранной дистанции и скорости регистрации, детских – 200 грн.

Участники были из всех регионов Украины. Среди победителей на разные дистанции и в разных возрастных категориях были представители Одессы, Мукачево, Ужгорода, Чернигова, Львова, Мариуполя, Северодонецка, Киева, Кривого Рога, Калуша и других городов. Участие принимали сами военные из 105-й бригады, для которой собирали средства, и профессиональные спортсмены. Так, присутствовала олимпийка, легкоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата Европы Ольга Нижник. В 2012-м она участвовала в Олимпийских играх в Лондоне, где заняла 20 место.

Организовали полумарафон благотворительный фонд «МХП-Громаді» и беговой клуб ShypShyna Run Club. Также мероприятие состоялось при поддержке Тернопольского горсовета, Тернопольской ОГА, БФ HOPE.UA.

«Главная цель забега – поддержка наших военных. 105 бригада ТрО сформировалась на Тернопольщине еще 5 лет назад. С начала полномасштабного вторжения к ней присоединились тысячи добровольцев. С тех пор защитники защищают границы Сумской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей. Сейчас для выполнения боевых задач бригаде необходимо специальное военное оборудование. Чтобы помочь им с этим, наш фонд совместно с партнерами и организовал этот «Файнозабег»», – рассказывает руководитель группы социального развития Благотворительного фонда «МХП – Громаді» Ирина Семко.

Все средства, собранные во время регистрации на «Файнозабег», а это – 275 тыс. грн, передали на военные нужды 105-й отдельной бригады ТрО ВСУ.

Победители и призеры получили денежные вознаграждения, кубки и призы. Западный Хаб МХП, как генеральный спонсор мероприятия, обеспечил призовой фонд в размере 124 тыс. грн.

«Для нас как части международной компании МХП важно поддерживать подобные инициативы. Во-первых, это – о здоровом образе жизни. Во-вторых, о поддержке наших военных. В МХП более 2300 мобилизованных работников. Для всех них компания сохраняет и выплачивает среднюю заработную плату, помогает семьям, быстро реагирует на их запросы. Не обходим вниманием и запросы других военных – на этот раз из 105 бригады с Тернопольщины. Нам за честь поддержать событие, где собирают средства на нужды этих военных», – подчеркивает директор Западного Хаба МХП Виктор Корягин.

Спортивную организацию взял на себя беговой клуб ShypShyna Run Club. Команда клуба разрабатывала маршрут, помогала с регистрацией, приглашениями других спортивных клубов, техническим обеспечением: часовыми трекерами, которые фиксируют время и дистанции, делят по возрастным категориям и т.д.

«Только за первые сутки после старта регистрации мы получили почти 100 заявок. Очень рады, что несмотря на наличие в этот день других марафонов в Киеве и Житомире десятки бегунов и спортивных клубов решили приехать именно в Тернополь. Также порадовали различные возрастные категории: например, среди мужчин мы имели участников 70-79 лет, среди женщин – 60-69 лет. Кроме того, получили командные регистрации – например от компании МХП, Благотворительного фонда «МХП-Громаді», местного медиа «20 минут»», – рассказывает член бегового клуба ShypShyna Run Club Руслан Дриль.

Справка

“МХП-Громаді” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.