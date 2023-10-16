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The Guardian

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670 учасників та 275 тис. грн на ЗСУ: у Тернополі військові та олімпійці бігли благодійний "Файнозабіг"

Київ • УНН

 • 238997 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Учора, 15 жовтня, у Тернополі відбувся перший за кілька років благодійний забіг, передає УНН із посиланням на пресслужбу благодійного фонду «МХП-Громаді».

670 учасників та 275 тис. грн на ЗСУ: у Тернополі військові та олімпійці бігли благодійний "Файнозабіг"

Деталі

Бігуни змагалися на декількох дистанціях: півмарафон (21 км), десятка (10 км), пʼятірка (5 км). Діти брали участь у забігах на 100 та 200 м. Вартість стартового внеску для дорослих забігів становила від 450 до 800 грн, в залежності від обраної дистанції та швидкості реєстрації, дитячих – 200 грн.

Учасники були з усіх регіонів України. Серед переможців на різні дистанції та в різних вікових категоріях були представники Одеси, Мукачева, Ужгорода, Чернігова, Львова, Маріуполя, Сєвєродонецька, Києва, Кривого Рогу, Калуша та інших міст. Участь брали самі військові зі 105-ї бригади, для якої збирали кошти, та професійні спортсмени. Так, була присутня олімпійка, легкоатлетка, бронзова медалістка чемпіонату Європи Ольга Нижник. 2012-го вона брала участь в Олімпійських іграх у Лондоні, де посіла 20 місце.

Організували півмарафон благодійний фонд «МХП-Громаді» та біговий клуб ShypShyna Run Club. Також захід відбувся за підтримки Тернопільської міськради, Тернопільської ОДА, БФ HOPE.UA.

«Головна ціль забігу – підтримка наших військових. 105 бригада ТрО сформувалася на Тернопільщині ще 5 років тому. З початку повномасштабного вторгнення до неї приєдналися тисячі добровольців. З того часу захисники боронять кордони Сумської, Харківської, Запорізької та Донецької областей. Зараз для виконання бойових задач бригаді необхідне спеціальне військове обладнання. Щоб допомогти їм з цим, наш фонд спільно з партнерами й організував цей «Файнозабіг»», – розповідає керівниця групи соціального розвитку Благодійного фонду «МХП – Громаді» Ірина Семко.

Усі кошти, зібрані під час реєстрації на «Файнозабіг», а це – 275 тис. грн, передали на військові потреби 105-ї окремої бригади ТрО ЗСУ.

Переможці й призери отримали грошові винагороди, кубки та призи. Західний Хаб МХП, як генеральний спонсор заходу, забезпечив призовий фонд у розмірі 124 тис. грн.

«Для нас як частини міжнародної компанії МХП важливо підтримувати подібні ініціативи. По-перше, це – про здоровий спосіб життя. По-друге, про підтримку наших військових. В МХП понад 2300 мобілізованих працівників. Для всіх них компанія зберігає й виплачує середню заробітну плату, допомагає родинам, швидко реагує на їхні запити. Не оминаємо увагою й запити інших військових – цього разу зі 105 бригади з Тернопільщини. Нам за честь підтримати подію, де збирають кошти на потреби цих військових», – підкреслює директор Західного Хабу МХП Віктор Корягін.

Спортивну організацію взяв на себе біговий клуб ShypShyna Run Club. Команда клубу розробляла маршрут, допомагала з реєстрацією, запрошеннями інших спортивних клубів, технічним забезпеченням: часовими трекерами, які фіксують час і дистанції, ділять по вікових категоріях і т.д.

«Тільки за першу добу після старту реєстрації ми отримали майже 100 заявок. Дуже раді, що попри наявність у цей день інших марафонів у Києві та Житомирі десятки бігунів та спортивних клубів вирішили приїхати саме до Тернополя. Також порадували різні вікові категорії: приміром, серед чоловіків ми мали учасників 70-79 років, серед жінок – 60-69 років. Окрім того, отримали командні реєстрації – як-от від компанії МХП, Благодійного фонду «МХП-Громаді», місцевого медіа «20 хвилин»», – розповідає член бігового клубу ShypShyna Run Club Руслан Дриль.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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