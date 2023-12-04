650 грузовиков в очереди на границе со стороны Словакии из-за блокады дальнобойщиков
Киев • УНН
Блокада словацких дальнобойщиков привела к тому, что 650 грузовиков стоят в очереди на словацко-украинской границе, в дополнение к очередям со стороны Польши. Ситуация влияет на пограничное движение с Венгрией, но обычный поток сохраняется
В очередях на территории Словакии в сторону границы с Украиной на фоне блокады словацких дальнобойщиков по состоянию на утро понедельника находилось около 650 грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На границе со Словакией продолжается блокирование. По состоянию на утро сегодня, по информации от словацких пограничников, в очереди в сторону Украины находится где-то 650 грузовых транспортных средств с возможностью пересечения границы
Детали
Он отметил, что есть определенное уменьшение количества грузовых транспортных средств, которые пересекают границу за сутки.
"Определенное движение происходит, потому что участники этой акции отмечали, что они за час будут пропускать по четыре грузовых транспортных средства в сторону Украины", - сказал Демченко.
Кроме того, он прокомментировал ситуацию на границе с Венгрией.
"По границе с Венгрией движение грузовых транспортных средств идет. В открытых источниках была информация о том, что затруднено движение между Словакией и Венгрией, собственно, по границе с Украиной тот грузопоток, который был и до этого, отмечается и на данный момент", - рассказал Демченко.
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По его словам, действия, которые происходят на границе с Польшей и Словакией, добавляют в очередях и на границе с Венгрией.
"По состоянию на утро сегодня напротив пункта пропуска "Тиса", это на границе с Венгрией, в сторону Украины в очередях находится 750 грузовых транспортных средств, но за минувшие сутки через ПП "Тиса" проследовало более 700 грузовых транспортных средств в обе стороны", - рассказал Демченко.
Дополнение
1 декабря словацкие дальнобойщики начали блокировать движение грузовиков на пограничном пункте пропуска "Вишне Немецке-Ужгород" с Украиной, разрешая ограниченный проезд. Они присоединились к польским водителям грузовиков, которые требуют от ЕС восстановить разрешения на движение грузовиков, отмененные после вторжения россии.
650 грузовиков в очереди на границе со стороны Словакии из-за блокады дальнобойщиков
Блокада словацких дальнобойщиков привела к тому, что 650 грузовиков стоят в очереди на словацко-украинской границе, в дополнение к очередям со стороны Польши. Ситуация влияет на пограничное движение с Венгрией, но обычный поток сохраняется
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