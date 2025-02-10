61 из 83 дронов сбили во время ночной атаки рф в 11 областях Украины

россия ночью атаковала Украину 83-мя беспилотниками, уничтожен 61 дрон, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 февраля враг атаковал 83-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 61-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. 22 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий) - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина.

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