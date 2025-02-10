61 з 83 дронів збили під час нічної атаки рф в 11 областях України

росія вночі атакувала Україну 83-ма безпілотниками, знищено 61 дрон, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 лютого ворог атакував 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. 22 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

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