60% россиян считают, что экономическая ситуация ухудшается, доверие к власти падает - опрос

$44.790.0651.030.13
ukenru
20:40 • 5264 просмотра
Киев атакован дронами с нескольких направлений, есть падение обломков в двух районах
20:22 • 9918 просмотра
Враг атаковал Запорожье - первые подробностиPhotoVideo
16:49 • 15033 просмотра
Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
Эксклюзив
16:40 • 20388 просмотра
Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью
16:21 • 17449 просмотра
Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров
Эксклюзив
1 июля, 14:51 • 16705 просмотра
В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного
1 июля, 14:19 • 18674 просмотра
Украина получит 16 самолетов Gripen в виде "пожертвования" от Швеции - Федоров озвучил датуVideo
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 21370 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
1 июля, 09:55 • 18200 просмотра
Рада одобрила создание Национального пантеона
Эксклюзив
1 июля, 09:48 • 28094 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1.3м/с
67%
749мм
Популярные новости
Украина и ОАЭ запускают зону свободной торговли1 июля, 12:12 • 11874 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 26729 просмотра
Враг нанёс баллистический удар по Одесской области: двое погибших, 15 раненых1 июля, 13:35 • 16418 просмотра
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 13524 просмотра
В Польше назвали инициативу Зеленского по Национальному пантеону "эскалационной"17:18 • 3482 просмотра
публикации
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 13586 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 21370 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 26793 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы1 июля, 11:37 • 27716 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 41093 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Гана
Монако
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 43234 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 79020 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 93560 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 105360 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 139654 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

60% россиян считают, что экономическая ситуация ухудшается, доверие к власти падает - опрос

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Опрос Gallup показал, что 60% россиян отмечают ухудшение экономики, а доверие к вооруженным силам упало с 79% до 66%. Это первый случай с 2006 года, когда большинство взрослых россиян заявили об ухудшении.

60% россиян считают, что экономическая ситуация ухудшается, доверие к власти падает - опрос

Более половины (60%) россиян считают, что экономическая ситуация в их городе или регионе ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты опроса американской исследовательской компании Gallup, проведенного с марта по май 2026 года, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что лишь чуть более четверти (27%) жителей рф указали, что дела с экономикой улучшаются.

Это первый случай с 2006 года, когда большинство взрослых россиян заявили, что их экономика ухудшается. Предыдущие максимумы были в 2020 году (45%) и 2021 году (50%) во время пандемии COVID-19

- констатируют социологи.

Также, по их данным, в рф стали меньше доверять государственным институтам. Так, доверие к вооруженным силам в течение года снизилось с 79% до 66%, к правительству – с 67% до 53%, а доля тех, кто считает выборы честными, сократилась с 56% до 40%. Положительную оценку уровня свободы СМИ в России дали 34% респондентов против 59% годом ранее.

Напомним

Рейтинг провластной партии рф "единая россия" снизился с 23% до 16% за полгода. 22,3% россиян заявили, что не будут голосовать за нее ни при каких обстоятельствах.

В России прекратили публиковать «открытый» рейтинг доверия Путину после его падения ниже 30% — СМИ08.06.26, 17:26 • 4312 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономикаНовости Мира