Более половины (60%) россиян считают, что экономическая ситуация в их городе или регионе ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты опроса американской исследовательской компании Gallup, проведенного с марта по май 2026 года, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что лишь чуть более четверти (27%) жителей рф указали, что дела с экономикой улучшаются.

Это первый случай с 2006 года, когда большинство взрослых россиян заявили, что их экономика ухудшается. Предыдущие максимумы были в 2020 году (45%) и 2021 году (50%) во время пандемии COVID-19 - констатируют социологи.

Также, по их данным, в рф стали меньше доверять государственным институтам. Так, доверие к вооруженным силам в течение года снизилось с 79% до 66%, к правительству – с 67% до 53%, а доля тех, кто считает выборы честными, сократилась с 56% до 40%. Положительную оценку уровня свободы СМИ в России дали 34% респондентов против 59% годом ранее.

Напомним

Рейтинг провластной партии рф "единая россия" снизился с 23% до 16% за полгода. 22,3% россиян заявили, что не будут голосовать за нее ни при каких обстоятельствах.

В России прекратили публиковать «открытый» рейтинг доверия Путину после его падения ниже 30% — СМИ