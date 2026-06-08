В России прекратили публиковать «открытый» рейтинг доверия Путину после его падения ниже 30% — СМИ
Киев • УНН
ВЦИОМ прекратил обнародовать открытые опросы после падения доверия до 29,5%. Это самый низкий показатель Путина с начала полномасштабного вторжения.
Российский государственный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прекратил публиковать так называемый "открытый" рейтинг доверия владимиру путину после того, как его показатель опустился ниже 30%. Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.
Детали
По данным издания, речь идет о рейтинге, который формируется методом открытого опроса, когда респондентам предлагают самостоятельно назвать политиков, которым они доверяют, без предварительного упоминания фамилии президента рф.
В начале апреля так называемый "открытый" рейтинг доверия к путину упал до 29,5%, что стало самым низким показателем с начала полномасштабной войны против Украины. Такой рейтинг определяется в ходе опроса, когда респондентам предлагают самостоятельно назвать политиков, которым они доверяют, без каких-либо подсказок.
В то же время в "закрытых" опросах, где граждан прямо спрашивают, доверяют ли они путину, уровень поддержки был значительно выше – 73,8% в начале апреля и 72,3% в конце мая. Таким образом, разница объясняется различными методиками проведения опросов.
Как пишет The Moscow Times, с начала 2024 года "открытый" рейтинг доверия путину снизился на 5,5 процентного пункта, а по сравнению с пиковыми значениями марта 2024 года – на 19,5 пункта. Если же сравнивать с рекордным показателем 2014 года, когда о доверии путину заявляли 68% респондентов, уровень поддержки сократился более чем вдвое.
Издание обращает внимание, что "открытый" рейтинг, который ранее публиковался ежемесячно, в последний раз появился на сайте ВЦИОМ 5 апреля по итогам марта. Данные за апрель и май так и не были обнародованы.
В то же время рейтинг одобрения деятельности путина, который ВЦИОМ продолжает публиковать еженедельно, по состоянию на 31 мая составлял 66,6% и снижался вторую неделю подряд. Это произошло несмотря на изменение методологии опросов – переход от телефонных интервью к подворным обходам.
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