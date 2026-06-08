В России прекратили публиковать «открытый» рейтинг доверия Путину после его падения ниже 30% — СМИ

$44.360.0251.640.03
ukenru
13:49 • 10672 просмотра
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля
Эксклюзив
13:31 • 6680 просмотра
От штрафа до 12 лет лишения свободы: каким может быть наказание за злоупотребления на тендерах
Эксклюзив
12:09 • 22986 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
11:47 • 29768 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
10:00 • 34410 просмотра
Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию
09:59 • 17675 просмотра
Украина получила от ЕС новый транш в 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility
8 июня, 09:09 • 20508 просмотра
Водителя Mercedes за смертельное ДТП в переходе Киева отправили под арест без залога
8 июня, 08:20 • 18587 просмотра
Взрыв на почтовом терминале в Киеве - задержали отправителя посылки с боеприпасамиPhoto
8 июня, 06:25 • 25816 просмотра
Дрон пересек границу Молдовы и взорвался во время атаки рф на Украину
7 июня, 11:59 • 41079 просмотра
Дроны FP-2 поразили два нефтяных объекта в временно оккупированном КрымуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
4.1м/с
87%
747мм
Популярные новости
Израиль ответил на удар Ирана вопреки предостережениям Трампа8 июня, 05:56 • 22255 просмотра
Украина рассматривает изменение названия подразделения ССО после скандала с Польшей — СМИ8 июня, 07:59 • 17947 просмотра
В Косово партия Курти выиграла выборы, но без большинства для преодоления кризиса8 июня, 08:57 • 20931 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, призвал декриминализировать врачебные ошибкиPhoto8 июня, 09:04 • 34728 просмотра
Оформление дарственной на квартиру: как правильно оформить договор дарения12:29 • 19649 просмотра
публикации
Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля13:49 • 10675 просмотра
Оформление дарственной на квартиру: как правильно оформить договор дарения12:29 • 20166 просмотра
Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы
Эксклюзив
12:09 • 22993 просмотра
Проверка законности дел БЭБ: юрист объяснил механизм пересмотра уголовных производств против бизнеса
Эксклюзив
11:47 • 29774 просмотра
Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию10:00 • 34414 просмотра
Актуальные люди
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кипр
Крым
Молдова
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 41025 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 111992 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 154521 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 157511 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 189386 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат

В России прекратили публиковать «открытый» рейтинг доверия Путину после его падения ниже 30% — СМИ

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

ВЦИОМ прекратил обнародовать открытые опросы после падения доверия до 29,5%. Это самый низкий показатель Путина с начала полномасштабного вторжения.

В России прекратили публиковать «открытый» рейтинг доверия Путину после его падения ниже 30% — СМИ

Российский государственный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прекратил публиковать так называемый "открытый" рейтинг доверия владимиру путину после того, как его показатель опустился ниже 30%. Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.

Детали

По данным издания, речь идет о рейтинге, который формируется методом открытого опроса, когда респондентам предлагают самостоятельно назвать политиков, которым они доверяют, без предварительного упоминания фамилии президента рф.

В начале апреля так называемый "открытый" рейтинг доверия к путину упал до 29,5%, что стало самым низким показателем с начала полномасштабной войны против Украины. Такой рейтинг определяется в ходе опроса, когда респондентам предлагают самостоятельно назвать политиков, которым они доверяют, без каких-либо подсказок.

В то же время в "закрытых" опросах, где граждан прямо спрашивают, доверяют ли они путину, уровень поддержки был значительно выше – 73,8% в начале апреля и 72,3% в конце мая. Таким образом, разница объясняется различными методиками проведения опросов.

Как пишет The Moscow Times, с начала 2024 года "открытый" рейтинг доверия путину снизился на 5,5 процентного пункта, а по сравнению с пиковыми значениями марта 2024 года – на 19,5 пункта. Если же сравнивать с рекордным показателем 2014 года, когда о доверии путину заявляли 68% респондентов, уровень поддержки сократился более чем вдвое.

Издание обращает внимание, что "открытый" рейтинг, который ранее публиковался ежемесячно, в последний раз появился на сайте ВЦИОМ 5 апреля по итогам марта. Данные за апрель и май так и не были обнародованы.

В то же время рейтинг одобрения деятельности путина, который ВЦИОМ продолжает публиковать еженедельно, по состоянию на 31 мая составлял 66,6% и снижался вторую неделю подряд. Это произошло несмотря на изменение методологии опросов – переход от телефонных интервью к подворным обходам.

Зеленский встречался в Киеве с Абрамовичем, чтобы передать послание путину — FT07.06.26, 19:22 • 8718 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Financial Times
Владимир Зеленский
Украина