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6 или 19 декабря? В ПЦУ объяснили, когда отмечают праздник Николая

6 или 19 декабря? В ПЦУ объяснили, когда отмечают праздник Николая

Киев • УНН

 • 1519276 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Православная церковь Украины сообщила, что в этом году День Святого Николая отмечают 19 декабря, передает УНН.

Цитата

«Многие верующие сейчас интересуются, в какой день в этом году будем отмечать праздник в честь святителя Николая Чудотворца: 6 или 19 декабря? Краткий ответ прост: 19 декабря», – говорится в сообщении.

Детали

В ПЦУ пояснили, что не было принято решение об изменении календаря, хотя обсуждение этой возможности продолжается, поэтому даты празднования всех зимних праздников остаются теми же, что и в прошлом году:

  • 19 декабря – чествуем святителя Николая Чудотворца
  • 7 января – Рождество Христово
  • 14 января – чествуем святителя Василия Великого
  • 19 января – праздник Крещения Господня

«В то же время, учитывая все обстоятельства (в частности, войну) и общественный запрос, Священный Синод Православной церкви Украины постановил, что в отдельных общинах богослужение по образу праздника Рождества Христова может быть совершено 25 декабря. Это возможно только по общему решению настоятеля и общины. Такое богослужение не заменяет служб рождественского цикла, определенных традиционным календарем, а является лишь дополнительной возможностью прославить событие Рождества Христова тем, кто желает это сделать 25 декабря», - отмечают в ВЦУ.

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Также сообщается, что в случае принятия такого решения и совершения богослужения через епархиальные управления в Киевскую митрополию должна быть передана письменная информация о количестве его участников. Эта информация будет изучаться при рассмотрении реальной церковной потребности в переходе на новоюлианский календарь.

«Так что в этом году продолжаем отмечать церковные праздники в привычные нам даты. А возможные календарные изменения могут произойти по запросу верных, выраженному не только в словах, но и действиях», - добавили в ПЦУ.

Дополнение

Религиовед Мирослав Маринович сообщал, что решение Православной церкви Украины дать возможность выбирать общине, когда именно проводить Рождественское богослужение, 25 декабря или 7 января, правильное. Таким образом, это уменьшает вероятность раскола, но при этом начинает движение в направлении Рождества по григорианскому календарю.

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