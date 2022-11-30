6 чи 19 грудня? У ПЦУ пояснили, коли відзначають свято Миколая

Цитата

«Багато вірян нині цікавляться, у який день цьогоріч відзначатимемо свято на честь святителя Миколая Чудотворця: 6 чи 19 грудня? Коротка відповідь проста: 19 грудня», - йдеться в повідомленні.

Деталі

У ПЦУ пояснили, що не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року:



19 грудня – вшановуємо святителя Миколая Чудотворця



7 січня – Різдво Христове



14 січня – вшановуємо святителя Василія Великого



19 січня – свято Хрещення Господнього



«Водночас, враховуючи всі обставини (зокрема війну) та суспільний запит, Священний Синод Православної церкви України постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади. Таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня», - зазначають в ПЦУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПЦУ дозволила проводити Різдвяне богослужіння 25 грудня

Також повідомляється, що у разі ухвалення такого рішення та звершення богослужіння, через єпархіальні управління до Київської митрополії має бути передана письмова інформація про кількість його учасників. Ця інформація вивчатиметься при розгляді реальної церковної потреби в переході на новоюліанський календар.

«Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях», - додали в ПЦУ.

Доповнення

Релігієзнавець Мирослав Маринович повідомляв, що рішення Православної церкви України дати можливість обирати громаді, коли саме проводити Різдвяне богослужіння, 25 грудня чи 7 січня, є правильним. Таким чином це зменшує ймовірність розколу, але при цьому розпочинає рух в напрямку відзначення Різдва за григоріанським календарем.