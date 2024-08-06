6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

Сегодня, все желающие могут присоединиться к событию, которое посвящено людям, которые обеспечивают нас хлебом, свежими фруктами и овощами, и многими другими продуктами – Дню благодарности работникам сельского хозяйства, пишет УНН.

Считается, что выращивать сельскохозяйственные культуры люди начали выращивать более 20 тысяч лет назад. Приручать животных для их использования в сельскохозяйственных работах люди начали около десяти лет назад.

Сельскохозяйственные рабочие являются основой цепочки поставок продуктов питания. Они отвечают за посадку, выращивание, сбор и упаковку наших фруктов и овощей. Они также играют решающую роль в производстве молока и мяса, то есть вся пища, которую мы едим каждый день, так или иначе связана с работником фермы. Их неустанная работа обеспечивает непрерывный поток товаров с фермы на рынок.

Также сегодня можно отметить Международный день "Врачи мира за мир". Мероприятие было организовано американскими и советскими врачами в 1980 году в знак протеста против гонки вооружений.

По церковному календарю сегодня Преображение Господне.

Согласно библейским преданиям, Преображение Господне произошло на горе Фавор. Однажды Иисус Христос вместе с апостолами Иаковом, Петром и Иоанном отправился туда, чтобы помолиться. Иисус молился, пока его ученики отдыхали после изнурительного пути. Когда же апостолы проснулись, то увидели вокруг Сына Божьего сияние, а вся одежда его стала белой. Со временем с небес раздался голос, произнесший: "это сын мой любимый, которого я полюбил. Ему повинуйтесь".

Иисус просил никому не рассказывать об этом, вместо этого, когда все сошли с горы, он приказал ученикам собрать яблок и освятить их.

Именины сегодня празднуют Станислав, Лев.