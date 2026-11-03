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58 подписей, общие доноры и миллионные гранты: кто на самом деле требует принятия Антикоррупционной стратегии

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Исследователи проверили подписантов заявления от 27 октября, в котором общественные организации призвали парламент принять законопроект №15230-д без изменений.

58 подписей, общие доноры и миллионные гранты: кто на самом деле требует принятия Антикоррупционной стратегии
Фото иллюстративное

За громким заявлением 58 подписантов, требующих от Верховной рады принять Антикоррупционную стратегию на 2026–2030 годы, обнаружились связанные между собой общественные организации, общие источники финансирования и даже структуры, представители которых участвовали в разработке самого документа. Об этом говорится в совместном исследовании ОО «Правовое государство» и общественной инициативы «Стоп-паразит» (Grant Watch Ukraine), опубликованном на сайте «Антирейд» 2 ноября, передает УНН со ссылкой на УНИАН.

Исследователи проверили подписантов заявления от 27 октября, в котором общественные организации призвали парламент принять законопроект №15230-д без изменений.

Как выяснилось, 58 подписей не означают 58 независимых общественных организаций.

По результатам проверки государственных реестров, за списком стоят лишь 52 зарегистрированных некоммерческих юридических лица. Отдельные организации фигурировали дважды, у некоторых подписантов общие руководители или учредители.

Согласно исследованию, 41 организация-подписант задекларировала за 2025 год совокупный доход около 791 млн грн. При этом 568 млн грн, или 72% указанной суммы, приходятся всего на десять организаций.

Среди крупнейших по объему доходов — DiXi Group (100,8 млн грн), Transparency International Ukraine (88,4 млн грн), Центр экономической стратегии (67,6 млн грн), DEJURE (53,4 млн грн) и Центр противодействия коррупции (51,5 млн грн).

Авторы исследования также установили многочисленные связи между подписантами через общих учредителей, руководителей и грантовые проекты. По их подсчетам, такие связи объединяют 23 участника заявления в одну сеть.

По мнению авторов исследования, возникает ситуация, когда одни и те же организации участвуют в формировании государственной политики, получают международное финансирование и впоследствии выступают с публичными требованиями относительно ее утверждения.

Исследователи также обратили внимание на Общественный совет при НАПК, который фигурирует среди подписантов. Согласно опубликованным ими данным, действующий состав совета работает с июня 2020 года, хотя закон предусматривает двухлетний срок полномочий.

Полное исследование с перечнем подписантов, данными об их учредителях, руководителях, доходах и донорах опубликовано на сайте «Антирейд».

Лилия Подоляк

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