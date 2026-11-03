58 подписей, общие доноры и миллионные гранты: кто на самом деле требует принятия Антикоррупционной стратегии

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За громким заявлением 58 подписантов, требующих от Верховной рады принять Антикоррупционную стратегию на 2026–2030 годы, обнаружились связанные между собой общественные организации, общие источники финансирования и даже структуры, представители которых участвовали в разработке самого документа. Об этом говорится в совместном исследовании ОО «Правовое государство» и общественной инициативы «Стоп-паразит» (Grant Watch Ukraine), опубликованном на сайте «Антирейд» 2 ноября, передает УНН со ссылкой на УНИАН.

Исследователи проверили подписантов заявления от 27 октября, в котором общественные организации призвали парламент принять законопроект №15230-д без изменений.

Как выяснилось, 58 подписей не означают 58 независимых общественных организаций.

По результатам проверки государственных реестров, за списком стоят лишь 52 зарегистрированных некоммерческих юридических лица. Отдельные организации фигурировали дважды, у некоторых подписантов общие руководители или учредители.

Согласно исследованию, 41 организация-подписант задекларировала за 2025 год совокупный доход около 791 млн грн. При этом 568 млн грн, или 72% указанной суммы, приходятся всего на десять организаций.

Среди крупнейших по объему доходов — DiXi Group (100,8 млн грн), Transparency International Ukraine (88,4 млн грн), Центр экономической стратегии (67,6 млн грн), DEJURE (53,4 млн грн) и Центр противодействия коррупции (51,5 млн грн).

Авторы исследования также установили многочисленные связи между подписантами через общих учредителей, руководителей и грантовые проекты. По их подсчетам, такие связи объединяют 23 участника заявления в одну сеть.

По мнению авторов исследования, возникает ситуация, когда одни и те же организации участвуют в формировании государственной политики, получают международное финансирование и впоследствии выступают с публичными требованиями относительно ее утверждения.

Исследователи также обратили внимание на Общественный совет при НАПК, который фигурирует среди подписантов. Согласно опубликованным ими данным, действующий состав совета работает с июня 2020 года, хотя закон предусматривает двухлетний срок полномочий.

Полное исследование с перечнем подписантов, данными об их учредителях, руководителях, доходах и донорах опубликовано на сайте «Антирейд».