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58 підписів, спільні донори та мільйонні гранти: хто насправді вимагає ухвалення Антикорупційної стратегії

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Дослідники перевірили підписантів заяви від 27 жовтня, в якій громадські організації закликали парламент ухвалити законопроєкт №15230-д без змін.

58 підписів, спільні донори та мільйонні гранти: хто насправді вимагає ухвалення Антикорупційної стратегії
Фото ілюстративне

За гучною заявою 58 підписантів, які вимагають від Верховної Ради ухвалити Антикорупційну стратегію на 2026–2030 роки, виявилися пов’язані між собою громадські організації, спільні джерела фінансування та навіть структури, представники яких брали участь у розробленні самого документа. Про це йдеться у спільному дослідженні ГО "Правова держава" та громадської ініціативи "Стоп-паразит" (Grant Watch Ukraine), оприлюдненому на сайті "Антирейд" 2 листопада, передає УНН із посиланням на УНІАН.

Дослідники перевірили підписантів заяви від 27 жовтня, в якій громадські організації закликали парламент ухвалити законопроєкт №15230-д без змін.

Як з'ясувалося, 58 підписів не означають 58 незалежних громадських організацій.

За результатами перевірки державних реєстрів, за списком стоять лише 52 зареєстровані неприбуткові юридичні особи. Окремі організації фігурували двічі, деякі підписанти мають спільних керівників або засновників.

Згідно з дослідженням, 41 організація-підписант задекларувала за 2025 рік сукупний дохід близько 791 млн грн. При цьому 568 млн грн, або 72% зазначеної суми, припадають лише на десять організацій.

Серед найбільших за обсягами доходів — DiXi Group (100,8 млн грн), Transparency International Ukraine (88,4 млн грн), Центр економічної стратегії (67,6 млн грн), DEJURE (53,4 млн грн) та Центр протидії корупції (51,5 млн грн).

Автори дослідження також встановили численні зв'язки між підписантами через спільних засновників, керівників і грантові проєкти. За їхніми підрахунками, такі зв'язки об'єднують 23 учасників заяви в одну мережу.

На думку авторів дослідження, виникає ситуація, коли одні й ті самі організації беруть участь у формуванні державної політики, отримують міжнародне фінансування та згодом виступають із публічними вимогами щодо її затвердження.

Дослідники також звернули увагу на Громадську раду при НАЗК, яка фігурує серед підписантів. Згідно з оприлюдненими ними даними, чинний склад ради працює з червня 2020 року, хоча закон передбачає дворічний строк повноважень.

Повне дослідження з переліком підписантів, даними про їхніх засновників, керівників, доходи та донорів опубліковано на сайті "Антирейд".

Лілія Подоляк

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