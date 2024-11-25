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524 прокурора в Украине имеют статус лица с инвалидностью - нардеп

524 прокурора в Украине имеют статус лица с инвалидностью - нардеп

Киев  •  УНН

 • 7534 просмотра

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В органах прокуратуры Украины работает 831 работник со статусом инвалидности, из них 524 - прокуроры, сообщил нардеп Гончаренко.

Сейчас в органах прокуратуры Украины работает 831 работник, из которых 524 имеют статус лица с инвалидностью. Больше всего прокуроров с инвалидностью работает в областных и окружных прокуратурах - 496. Об этом сообщил со ссылкой на ответ на запрос народный депутат Алексей Гончаренко в понедельник в Telegram, передает УНН.

Детали

"524 прокурора в Украине имеют статус лица с инвалидностью. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в ответ на мой депутатский запрос", - сообщил Гончаренко.

Гончаренко сообщил, что в органах прокуратуры Украины сейчас работает 831 работник, который имеет статус лица с инвалидностью, из них - 524 прокурора.

В Офисе Генпрокурора, по приведенным им данным, работает 66 работников, имеющих статус лица с инвалидностью, из них - 26 прокуроров. В САП таких работников 3, из них - 2 прокурора. В областных и окружных прокуратурах работает 762 таких человека, из них - 496 прокуроров.

Из указанного количества прокуроров, как сообщил Гончаренко, статус лица с инвалидностью имеют 8 первых заместителей и заместителей руководителей областных прокуратур.

Среди руководителей областных прокуратур работники, имеющие статус лица с инвалидностью, в настоящее время, по приведенным нардепом данным, отсутствуют.

Напомним

В Офисе Генпрокурора сообщили о служебном расследовании относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности. В Черкасской и Хмельницкой областях выявлен самый высокий процент прокуроров со статусом инвалидности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
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