524 прокурора в Украине имеют статус лица с инвалидностью - нардеп
Киев • УНН
В органах прокуратуры Украины работает 831 работник со статусом инвалидности, из них 524 - прокуроры, сообщил нардеп Гончаренко.
Сейчас в органах прокуратуры Украины работает 831 работник, из которых 524 имеют статус лица с инвалидностью. Больше всего прокуроров с инвалидностью работает в областных и окружных прокуратурах - 496. Об этом сообщил со ссылкой на ответ на запрос народный депутат Алексей Гончаренко в понедельник в Telegram, передает УНН.
Детали
"524 прокурора в Украине имеют статус лица с инвалидностью. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в ответ на мой депутатский запрос", - сообщил Гончаренко.
Гончаренко сообщил, что в органах прокуратуры Украины сейчас работает 831 работник, который имеет статус лица с инвалидностью, из них - 524 прокурора.
В Офисе Генпрокурора, по приведенным им данным, работает 66 работников, имеющих статус лица с инвалидностью, из них - 26 прокуроров. В САП таких работников 3, из них - 2 прокурора. В областных и окружных прокуратурах работает 762 таких человека, из них - 496 прокуроров.
Из указанного количества прокуроров, как сообщил Гончаренко, статус лица с инвалидностью имеют 8 первых заместителей и заместителей руководителей областных прокуратур.
Среди руководителей областных прокуратур работники, имеющие статус лица с инвалидностью, в настоящее время, по приведенным нардепом данным, отсутствуют.
Напомним
В Офисе Генпрокурора сообщили о служебном расследовании относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности. В Черкасской и Хмельницкой областях выявлен самый высокий процент прокуроров со статусом инвалидности.