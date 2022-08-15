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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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50% продаж препарата «Олидетрим 2000» пойдет на скорую помощь

Киев • УНН

 • 153315 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня стартует всеукраинская инициатива «Підтримай себе — підтримай Україну», которая предусматривает, что 50% продаж каждой упаковки препарата витамина D3 «Олидетрим 2000» идут на закупку автомобилей скорой помощи. Бренд «Олидетрим» планирует собрать 3 миллиона 700 тысяч гривен и передать больницам автомобили скорой помощи для медицинских нужд уже в сентябре, передает УНН.

50% продаж препарата «Олидетрим 2000» пойдет на скорую помощь

Цитата

«Витамин D может модулировать врожденный и адаптивный иммунный ответ. Дефицит витамина D связан с усилением аутоиммунитета, а также повышенной восприимчивостью к инфекциям", - говорит Синтия Араноу, Институт медицинских исследований Фейнштейна, Мангассет, Нью-Йорк.

Детали

Сегодня большинство украинцев страдают от дефицита этого витамина:

Всеукраинская инициатива «Підтримай себе — підтримай Україну» продлится с 15 августа до конца сентября или до сбора запланированной суммы. Чтобы принять участие в инициативе, нужно приобрести в аптеке препарат «Олидетрим 2000».

«Олидетрим 2000» для такой инициативы выбран не случайно. Одна капсула препарата – это суточная профилактическая доза важного витамина D3, необходимого для сбалансированной работы организма.

Следить за результатами кампании можно на сайте, где каждый день будут обновлять счетчик по собранным средствам от продаж препарата.

Украинские Национальные Новости

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